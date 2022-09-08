Про це сказала прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс. Вона виступила після смерті королеви.

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"Це дух Великої Британії. Вона найдовше правила з усіх монархів. Це надзвичайне досягнення – надати правлінню такої гідності та витонченості впродовж 70 років", – сказала Трасс.

Промова Трасс після смерті Єлизавети II: дивіться відео

Виконувала обов'язки до останніх днів

За словами прем'єрки, країна спустошена новиною про смерть королеви. Ця подія є шоком для всього світу. Трасс назвала Єлизавету II скелею, на якій збудували сучасну Велику Британію.

Я хочу зберегти найживіші спогади. Вона була особистим натхненням для мене і багатьох британців. Її відданість обов'язку є прикладом для всіх нас. На початку цього тижня, у свої 96 років, вона виконувала свої обов'язки, оскільки прийняла мене як 15 прем'єр-міністра за своє життя,

– розповіла прем'єрка.