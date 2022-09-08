Під яким ім'ям принц Чарльз зійде на престол

Раніше у пресі роздумували над тим, під яким ім'ям принц Чарльз зійде на престол. Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс назвала це ім'я.

Деталі Єлизаветі II померла: все, що відомо зараз

Так, старший син королеви Єлизавети II, який також вважається найстарішим спадкоємцем престолу в історії Великої Британії, зійде на престол під іменем король Чарльз III.

Зауважимо, монарше ім'я принца Чарльза за латинською традицією – Карл, тому він міг назватись королем Карлом III. Однак наступник міг обрати собі й інше ім'я – назватися на честь батька Філіпом чи навіть Георгом на честь діда. Водночас Чарльз мав можливість залишити собі й своє перше звичне ім'я, що він і зробив.

Що сказав принц Чарльз після смерті матері

Майбутній король перебував поруч з мамою вдень 8 вересня. Принц Чарльз разом з герцогинею Корнуольською приїхали до Балморалу, щоб бути разом з Єлизаветою II у найважчі хвилини.

Смерть моєї улюбленої матері, Її Величності Королеви є моментом найбільшого смутку для мене та всіх членів моєї родини. Ми глибоко сумуємо через смерть дуже улюбленої матері. Я знаю, що її втрату глибоко відчує вся країна та незліченна кількість людей у всьому світі. У цей період трауру та змін ми з моєю родиною будемо втішати та підтримувати наше знання про повагу та глибоку прихильність, яку королева так широко підтримувала,

– заявив принц Чарльз.