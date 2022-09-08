Він констатував, що ця втрата є непоправною. Президент висловив співчуття.
До теми Померла Єлизавета ІІ: біографія легендарної монархині
З глибоким сумом дізналися про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II. Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття королівській родині.Наші думки й молитви з вами,
– сказав Зеленський.
Він також висловив співчуття всьому Сполученому Королівству та країнам Співдружності у зв'язку з цією непоправною втратою.
Співчуття від ОП та Зеленської
- Олена Зеленська відреагувала на смерть королеви Єлизавети II. Вона сказала, що королева була надзвичайна людина, матір нації, яка стала легендою за життя. Вона назавжди залишиться в серцях і думках мільйонів людей у світі.
- Відреагував на втрату радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він також зазначив, що заміна очільника трону – це велика процедура, як і саме поховання. За словами Михайла Подоляка, це трохи змістить фокус уваги світових ЗМІ, які зосередяться на цій трагедії у Лондоні.
Детальніше про реакцію Подоляка: дивіться відео