Він констатував, що ця втрата є непоправною. Президент висловив співчуття.

До теми Померла Єлизавета ІІ: біографія легендарної монархині

З глибоким сумом дізналися про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II. Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття королівській родині.Наші думки й молитви з вами,

– сказав Зеленський.

Він також висловив співчуття всьому Сполученому Королівству та країнам Співдружності у зв'язку з цією непоправною втратою.

Співчуття від ОП та Зеленської

Олена Зеленська відреагувала на смерть королеви Єлизавети II. Вона сказала, що королева була надзвичайна людина, матір нації, яка стала легендою за життя. Вона назавжди залишиться в серцях і думках мільйонів людей у світі.

Відреагував на втрату радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він також зазначив, що заміна очільника трону – це велика процедура, як і саме поховання. За словами Михайла Подоляка, це трохи змістить фокус уваги світових ЗМІ, які зосередяться на цій трагедії у Лондоні.

Детальніше про реакцію Подоляка: дивіться відео