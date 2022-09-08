У ефірі 24 каналу відреагував на втрату радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він також зазначив, що заміна очільника трону – це велика процедура, як і саме поховання.

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За словами Михайла Подоляка, це трохи змістить фокус уваги світових ЗМІ, які зосередяться на цій трагедії у Лондоні.

Але я думаю, що це справді епоха – 96 років. Єлизавета ІІ бачила Другу світову війну і вона, по суті побачила Третю світову,

– резюмує Подоляк.

Зазначимо, британська королева Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року у віці 96 років. Останнім часом її почало підводити здоров'я, їй рекомендували медичний нагляд. Жінка перебувала на престолі 70 років і стала рекордсменом з правління в історії британської монархії.

Варто зазначити, що трагічну новину повідомив офіційний акаунт королівської родини у твітері. Її величність пішла з життя у замку Балморал (Шотландія), який дуже любила. Над Букінгемським палацом у знак скорботи приспустили прапор Великої Британії.

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Хто стане наступником Єлизавети ІІ

Згідно з монаршими традиціями, першим спадкоємцем на престіл є найстарший принц Чарльз – йому 73 роки. Останніми роками його матір почала передавати сину все більше зобов'язань та повноважень, а його другу дружину – Каміллу, герцогиню Корнуольську, вона нарекла королевою-консортом після своєї смерті – титул, що вручається дружині короля.

Варто зазначити, що дружина Чарльза – Каміла, його не перша дружина. Мати Вільяма та Гаррі, принцеса Діана, розлучилась із принцом Чарльзом. Ймовірно, причиною були зради Чарльза.

Принцеса Діана загинула у автокатастрофі у серпні 1997 року.