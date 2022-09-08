Он констатировал, что эта потеря непоправима. Президент выразил соболезнования.
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С глубокой грустью узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II. От имени украинского народа выражаем искренние соболезнования королевской семье. Наши мысли и молитвы с вами,
– сказал Зеленский.
Он также выразил соболезнования всему Соединенному Королевству и странам Содружества в связи с этой непоправимой утратой.
Соболезнования от ОП и Зеленской
- Елена Зеленская отреагировала на смерть королевы Елизаветы II. Она сказала, что королева была необыкновенным человеком, мать нации, ставшая легендой при жизни. Она навсегда останется в сердцах и памяти миллионов людей в мире.
- Отреагировал на потерю советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он также отметил, что замена главы трона – это большая процедура, как и само захоронение. По словам Михаила Подоляка, это немного сместит фокус внимания мировых СМИ, которые будут сосредоточены на этой трагедии в Лондоне.
Подробнее о реакции Подоляка: смотрите видео