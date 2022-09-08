Первая леди Украины заявила, что глубоко скорбит из-за смерти Елизаветы II. Зеленская выразила искренние соболезнования королевской семье и народу Великобритании.

Заметьте Ее потеря будет глубоко ощущаться всей страной, – принц Чарльз скорбит после смерти матери

Глубоко скорблю, что от нас ушла Королева Елизавета II. Чрезвычайный человек, мать нации, ставшая легендой при жизни. Она навсегда останется в сердцах и мыслях миллионов людей в мире,

– написала первая леди Украины.

Зеленский выразил соболезнования от имени украинского народа

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования королевской семье от имени всего украинского народа. Президент подчеркнул, что смерть ее величества – невосполнимая потеря.