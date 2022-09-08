Перша леді України заявила, що глибоко сумує через смерть Єлизавети II. Зеленська висловила щирі співчуття королівській родині та народу Великої Британії.
Зауважте Померла королева Великої Британії Єлизавета II – вона правила 70 років
Глибоко сумую, що від нас пішла Королева Єлизавета II. Надзвичайна людина, матір нації, яка стала легендою за життя. Вона назавжди залишиться в серцях і думках мільйонів людей у світі,
– написала перша леді України.
Зеленський висловив співчуття від імені українського народу
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття королівській родині від імені усього українського народу. Президент наголосив, що смерть її величності – непоправна втрата.
Померла Єлизавета II: що відомо
- Про смерть королеви Єлизавети II офіційний акаунт The Royal Family сповістив увечері 8 вересня. Упродовж дня надходили тривожні новини про самопочуття її величності.
- Рідні королеви Єлизавети II прибули у Балморал близько 18:00. Зокрема, на борту приватного літака були сини королеви принц Едвард, принц Ендрю та онук королеви принц Вільям.
- На той час принц Чарльз з дружиною Каміллою вже були у Шотландії.
Зауважте – померла королева Єлизавета II: дивіться відео