Перша леді України заявила, що глибоко сумує через смерть Єлизавети II. Зеленська висловила щирі співчуття королівській родині та народу Великої Британії.

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Глибоко сумую, що від нас пішла Королева Єлизавета II. Надзвичайна людина, матір нації, яка стала легендою за життя. Вона назавжди залишиться в серцях і думках мільйонів людей у світі,

– написала перша леді України.

Зеленський висловив співчуття від імені українського народу

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття королівській родині від імені усього українського народу. Президент наголосив, що смерть її величності – непоправна втрата.

Зауважте! У Великій Британії оголосили 10-денний траур за її величністю. Над Букінгемським палацом приспустили прапор. Люди несуть квіти до лондонської резиденції Єлизавети II.

Померла Єлизавета II: що відомо

Про смерть королеви Єлизавети II офіційний акаунт The Royal Family сповістив увечері 8 вересня. Упродовж дня надходили тривожні новини про самопочуття її величності.

Рідні королеви Єлизавети II прибули у Балморал близько 18:00. Зокрема, на борту приватного літака були сини королеви принц Едвард, принц Ендрю та онук королеви принц Вільям.

На той час принц Чарльз з дружиною Каміллою вже були у Шотландії.

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