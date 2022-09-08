Перша леді України заявила, що глибоко сумує через смерть Єлизавети II. Зеленська висловила щирі співчуття королівській родині та народу Великої Британії.

Зауважте Померла королева Великої Британії Єлизавета II – вона правила 70 років

Глибоко сумую, що від нас пішла Королева Єлизавета II. Надзвичайна людина, матір нації, яка стала легендою за життя. Вона назавжди залишиться в серцях і думках мільйонів людей у світі,
– написала перша леді України.

Зеленський висловив співчуття від імені українського народу

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття королівській родині від імені усього українського народу. Президент наголосив, що смерть її величності – непоправна втрата.

Померла Єлизавета II: що відомо

  • Про смерть королеви Єлизавети II офіційний акаунт The Royal Family сповістив увечері 8 вересня. Упродовж дня надходили тривожні новини про самопочуття її величності.
  • Рідні королеви Єлизавети II прибули у Балморал близько 18:00. Зокрема, на борту приватного літака були сини королеви принц Едвард, принц Ендрю та онук королеви принц Вільям.
  • На той час принц Чарльз з дружиною Каміллою вже були у Шотландії.

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