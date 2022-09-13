Адепты "русского мира" быстро сдулись
Учителя из российской федерации массово отказываются ехать в командировку на временно оккупированные территории Украины.
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Это еще одно подтверждение того, что ВСУ ломает политические намерения кремля на временно оккупированных территориях Украины.
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Поучительная история
- После освобождения Купянска на Харьковщине ВСУ обнаружили в городе российских учителей.
- Убегая из населенного пункта, оккупанты забыли забрать своих приспешников с собой.
- Всех псевдопедагогов задержали правоохранительные органы Украины и начали следственные действия.
- Главной целью деятельности завезенных учителей было насаждение пророссийской пропаганды среди детей на оккупированных территориях.
К теме – как в оккупированном Крыму учителей "перевоспитывали" в спецлагерях: смотрите видео