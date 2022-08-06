Застаріла математика

Наприклад, ціну ракети "Калібр" визначають у 6,5 мільйонів доларів. Пустили росіяни 10 ракет – всьо, пиши про витрати росіян у 65 мільйонів доларів.

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Звідки беруться ці цифри? У 2006-му році росіяни продали 28 ракетних комплексів "Калібр" Індії за 184 мільйони доларів. Беруть ці показники зі старих статтей з РБК чи російського "комерсанта". Ось і вся аналітика.

Але Індія отримала повний ракетний комплекс в експортному варіанті + його обслуговування. Вартість самих ракет так не порахувати, а самі ракетні комплекси росіяни вже поставили на свої кораблі та підводні човни, які робили для індусів.

"Калібр" – не "Томагавк"

Сам "Калібр" – це російсько-радянська відповідь на американський "Томагавк". Ціна одного "Томагавка" варіюється в залежності від модифікації від 1 до 2 мільйонів доларів за ракету.

Росіяни збирають все самі, відповідно там російські зарплати та внутрішні "рубльові" ціни на виробництво, дещо гірша компоновка ракети. Тому можна загалом повірити у 0,5 – 1 мільйон доларів за ракету, яка іноді проскакує у статтях в інтернеті.

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Знову ж таки – все залежить від модифікації + яка частина ціни в рублях (зарплати, витрати на виробництво, логістика по росії тощо), а яка у валюті на закупівлю комплектуючих та станків і наскільки дорожче їх буде тепер купувати.

Але дуже красиво писати про 6,5 мільйонів за ракету, множити на кількість ракет – і пішла сенсація. І таких статей з такими гучними заголовками – море.

До теми – під час масованої атаки 2 серпня росіяни випустили по Україні вісім ракет: дивіться відео