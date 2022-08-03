Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ. Ракети, за даними відомства, були випущені з району Каспійського моря.

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Ще мінус 100 мільйонів доларів із російського бюджету

Удень 2 серпня окупанти атакували Україну ракетами з району Каспійського моря, для цього держава-агресорка застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160).

Сім із восьми ракет було збито протиповітряною обороною Повітряних сил ЗСУ. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська, і одна збита винищувачем авіації Повітряних сил,

– розповіла пресслужба відомства.

За даними видання Forbes, лише за добу росія втрачає приблизно 100 мільйонів доларів. Для розрахунку вартості використовуються такі оцінки:

Х-101 – 13 мільйонів доларів,

"Калібр" – 6,5 мільйонів доларів,

"Іскандер" – 3 мільйони доларів,

"Онікс" – 1,25 мільйона доларів,

Х-22 – 1 мільйон,

"Точка-У" – 0,3 мільйона доларів.

Зверніть увагу, у середньому на одного російського солдата, який бере участь у війні, витрачається близько 200 доларів на день. Орієнтовна кількість російських військових – 100 000 осіб. Тобто добові витрати на оплату війська складають близько 20 мільйонів доларів на день.

Тим часом від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам і захисницям вдалось ліквідувати 41 350 ворогів. За кожного з них росія має виплатити родинам по 7,4 мільйона рублів, або близько 110 000 доларів.

Повітряна тривога по усій країні: що відбувалося 2 серпня

Удень по всій країні пролунала сирена, яка сповістила про повітряну тривогу. Сигнал тривоги не лунав лише на Херсонщині та Криму, які тимчасово окуповані росією.

Під час тривоги вибухи почули мешканці:

Миколаївщини,

Вінниччини,

Львівщини.

У всіх випадках спрацювала ППО. "Приліт" зафіксували лише на території Червоноградського району. Про вибух повідомили приблизно о 18:24. Голова ОВА Максим Козицький розповів, що постраждалих немає. Ракета ворога поцілила в об'єкт військової інфраструктури біля Радехова. Внаслідок удару пошкоджена одна будівля.

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