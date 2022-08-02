Про це повідомили у Вінницькій ОВА. Силам ППО вдалося збити 2 російські ракети.
Зауважте На Миколаївщині під час тривоги чули вибухи: залишайтеся в укриттях
Влада закликає залишатися в укриттях
Про успішну роботу Сил ППО повідомив голова ОВА Сергій Борзов. Однак повітряна тривога триває, тому очільник військової адміністрації області закликає громадян залишатися в укриттях.
2 ракети над Вінницькою областю збила ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги,
– наголосив Борзов.
Повітряна тривога по всій країні
Удень 2 серпня по всій країні пролунали сирени, які сповістили про повітряну тривогу. Станом на 18:10 тривога все ще триває у всіх областях, крім Херсонщини, де система оповіщення не працює, та в Криму, який перебуває під окупацією.
Вибухи чули також мешканці Миколаївщини та Кіровоградщини. Офіційної інформації щодо вибухів немає, однак є припущення, що на Миколаївщині могла спрацювати ППО.
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