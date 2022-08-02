Об этом сообщили в Винницкой ОВА. Силам ПВО удалось сбить две российские ракеты.
Заметьте В Николаевской области во время тревоги слышали взрывы: оставайтесь в укрытиях
Власти призывают оставаться в укрытиях
Об успешной работе Сил ПВО сообщил глава ОВА Сергей Борзов. Однако воздушная тревога продолжается, поэтому глава военной администрации области призывает граждан оставаться в укрытиях.
2 ракеты над Винницкой областью сбила ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги,
– подчеркнул Борзов.
Воздушная тревога по всей стране
Днем 2 августа по всей стране прозвучали сирены, возвестившие о воздушной тревоге. По состоянию на 18:10 тревога все еще продолжается во всех областях, кроме Херсона, где система оповещения не работает, и в Крыму, который находится под оккупацией.
Взрывы слышали также жители Николаевской и Кировоградской области. Официальной информации о взрывах нет, однако есть предположение, что в Николаевской области могло сработать ПВО.
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