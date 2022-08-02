Об этом сообщили в Винницкой ОВА. Силам ПВО удалось сбить две российские ракеты.

Заметьте В Николаевской области во время тревоги слышали взрывы: оставайтесь в укрытиях

Власти призывают оставаться в укрытиях

Об успешной работе Сил ПВО сообщил глава ОВА Сергей Борзов. Однако воздушная тревога продолжается, поэтому глава военной администрации области призывает граждан оставаться в укрытиях.

2 ракеты над Винницкой областью сбила ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги,

– подчеркнул Борзов.

Воздушная тревога по всей стране

Днем 2 августа по всей стране прозвучали сирены, возвестившие о воздушной тревоге. По состоянию на 18:10 тревога все еще продолжается во всех областях, кроме Херсона, где система оповещения не работает, и в Крыму, который находится под оккупацией.

Взрывы слышали также жители Николаевской и Кировоградской области. Официальной информации о взрывах нет, однако есть предположение, что в Николаевской области могло сработать ПВО.

Важно! Каждый день россия доказывает, что является страной-террористом, атакуя жилые дома, школы, больницы, университеты, торговые центры и т.д. Поэтому важно не игнорировать сигнал воздушной тревоги, ведь предсказать, куда будут атаковать оккупанты в следующий раз – невозможно. Соблюдайте правила безопасности, сохраняйте спокойствие и доверяйте информации только из проверенных источников.