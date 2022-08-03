Про деталі ракетного обстрілу Львівщини розповів голова ОВА Максим Козицький. Він зазначив, що, на щастя, постраждалих немає.

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Внаслідок удару пошкоджена одна будівлі

Ракета ворог поцілила в об'єкт військової інфраструктури біля Радехова. Внаслідок удару пошкоджена одна будівля.

Загалом окупанти випустили по території України по обіді 2 серпня 8 ракет. Запуск здійснювали з регіону Каспійського моря. 6 ракет збили українські зенітні війська, ще одну – винищувач авіації Повітряних сил.

Вибухи пролунали близько 18:20

Зазначимо, що вибухи у Львівській області пролунали під час масової повітряної тривоги. Сирени лунали у всіх областях, за винятком окупованої Херсонщини. Про "приліт" жителі області повідомили десь о 18:24.

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Ракетні обстріли України: останні новини

Дивіться у відео – Максим Козицький прокоментував обстріл Львівщини: