Про деталі ракетного обстрілу Львівщини розповів голова ОВА Максим Козицький. Він зазначив, що, на щастя, постраждалих немає.
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Внаслідок удару пошкоджена одна будівлі
Ракета ворог поцілила в об'єкт військової інфраструктури біля Радехова. Внаслідок удару пошкоджена одна будівля.
Загалом окупанти випустили по території України по обіді 2 серпня 8 ракет. Запуск здійснювали з регіону Каспійського моря. 6 ракет збили українські зенітні війська, ще одну – винищувач авіації Повітряних сил.
Вибухи пролунали близько 18:20
Зазначимо, що вибухи у Львівській області пролунали під час масової повітряної тривоги. Сирени лунали у всіх областях, за винятком окупованої Херсонщини. Про "приліт" жителі області повідомили десь о 18:24.
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Ракетні обстріли України: останні новини
- Вранці 3 серпня ворог знову вдарив по місту Миколаїв. Снаряди потрапили в один з супермаркетів, спалахнула пожежа.
- По Харкову росіяни гатили ракетами з С-300 з бєлгорода. Одна з ракет вдарила по цивільному промисловому об'єкту.
- Над Вінниччиною та Миколаївщиною попрацювала система ППО: ракети позбивали.
- Про велику загрозу ракетних обстрілів попереджали в Одеській ОВА. Там наголосили: ворог готовий застосувати ракетоносії "Калібрів".
Дивіться у відео – Максим Козицький прокоментував обстріл Львівщини: