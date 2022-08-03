Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ. Ракеты, по данным ведомства, были выпущены из района Каспийского моря.

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Еще минус 100 миллионов долларов из российского бюджета

Днем 2 августа оккупанты атаковали Украину ракетами из района Каспийского моря, для этого государство-агрессорка применило стратегические бомбардировщики Ту-95 (Ту-160).

Семь из восьми ракет были сбиты противовоздушной обороной Воздушных сил ВСУ. Шесть ракет ликвидировали зенитные ракетные войска, одну избили истребителем авиации Воздушных сил,

– рассказала пресс-служба ведомства.

По данным издания Forbes, только за сутки россия теряет примерно 100 миллионов долларов. Для расчета стоимости используются следующие оценки:

Х-101 – 13 миллионов долларов,

"Калибр" – 6,5 миллионов долларов,

"Искандер" – 3 миллиона долларов,

"Оникс" – 1,25 миллиона долларов,

Х-22 – 1 миллион,

"Точка-У" – 0,3 миллиона долларов.

Обратите внимание, в среднем на одного российского солдата, участвующего в войне, тратится около 200 долларов в день. Примерное количество российских военных – 100 000 человек. То есть суточные расходы на оплату войск составляют около 20 миллионов долларов в день.

С начала полномасштабного вторжения нашим защитникам и защитницам удалось ликвидировать 41 350 врагов. За каждого из них россия должна выплатить семьям по 7,4 миллиона рублей или около 110 000 долларов.

Воздушная тревога по всей стране: что происходило 2 августа

Днем по всей стране прозвучала сирена, возвестившая о воздушной тревоге. Сигнал тревоги не раздавался только на Херсонщине и Крыму, временно оккупированных Россией.

Во время тревоги взрывы услышали жители:

Николаевщины,

Винницкой области,

Львовской области.

Во всех случаях сработало ПВО. "Прилет" зафиксировали только на территории Червоноградского района. О взрыве сообщили около 18:24. Председатель ОВА Максим Козицкий рассказал, что пострадавших нет. Ракета врага попала в объект военной инфраструктуры возле Радехова. В результате удара повреждено одно здание.

Максим Козицкий прокомментировал обстрел Львовщины: смотрите видео