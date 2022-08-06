Устаревшая математика
К примеру, цену ракеты "Калибр" определяют в 6,5 миллионов долларов. Пустили россияне 10 ракет – все, пиши о расходах россиян в 65 миллионов долларов.
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Но Индия получила полный ракетный комплекс в экспортном варианте + его обслуживание. Стоимость самих ракет так не сосчитать, а сами ракетные комплексы россияне уже поставили на свои корабли и подлодки, которые делали для индусов.
"Калибр" – не "Томагавк"
Сам "Калибр" – это российско-советский ответ на американский "Томагавк". Цена одного "Томагавка" варьируется в зависимости от модификации от 1 до 2 миллионов долларов за ракету.
Россияне собирают все сами, соответственно, там российские зарплаты и внутренние "рублевые" цены на производство, несколько хуже компоновка ракеты. Поэтому можно поверить в 0,5 – 1 миллион долларов за ракету, которая иногда проскакивает в статьях в интернете.
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Опять же – все зависит от модификации + какая часть цены в рублях (зарплаты, затраты на производство, логистика по России и т.д.), а какая в валюте на закупку комплектующих и станков и насколько дороже их теперь будет покупать.
Но очень красиво писать о 6,5 миллионах за ракету, умножать на количество ракет – и пошла сенсация. И таких статей с такими громкими заголовками – море.
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