Устаревшая математика

К примеру, цену ракеты "Калибр" определяют в 6,5 миллионов долларов. Пустили россияне 10 ракет – все, пиши о расходах россиян в 65 миллионов долларов.

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Откуда эти цифры берутся? В 2006 году россияне продали 28 ракетных комплексов "Калибр" Индии за 184 миллиона долларов. Берут эти показатели из старых статей из РБК или российского "коммерсанта". Вот и вся аналитика.

Но Индия получила полный ракетный комплекс в экспортном варианте + его обслуживание. Стоимость самих ракет так не сосчитать, а сами ракетные комплексы россияне уже поставили на свои корабли и подлодки, которые делали для индусов.

"Калибр" – не "Томагавк"

Сам "Калибр" – это российско-советский ответ на американский "Томагавк". Цена одного "Томагавка" варьируется в зависимости от модификации от 1 до 2 миллионов долларов за ракету.

Россияне собирают все сами, соответственно, там российские зарплаты и внутренние "рублевые" цены на производство, несколько хуже компоновка ракеты. Поэтому можно поверить в 0,5 – 1 миллион долларов за ракету, которая иногда проскакивает в статьях в интернете.

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Опять же – все зависит от модификации + какая часть цены в рублях (зарплаты, затраты на производство, логистика по России и т.д.), а какая в валюте на закупку комплектующих и станков и насколько дороже их теперь будет покупать.

Но очень красиво писать о 6,5 миллионах за ракету, умножать на количество ракет – и пошла сенсация. И таких статей с такими громкими заголовками – море.

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