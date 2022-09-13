Водночас паніка в окупантів була доволі сильно, хоча й не з першого дня контрнаступу, а приблизно через дві доби. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Чому росіяни не змогли оборонятися

Фахівець переконаний, що паніка серед російських військових на Ізюмському напрямку спалахнула тоді ж, коли всю безвихідь ситуації усвідомили й у Кремлі.

Російський контингент військ, який розташовувався в Харківській області, був передовсім призначений для наступальних дій. Якщо ми кажемо про Ізюм, там концентрувалися сили й засоби для наступу в напрямку Слов'янська,

– пояснив військовий оглядач.

Сьогодні ми навіть можемо побачити потенціал того війська – у вигляді трофейної техніки, яку росіяни залишили по собі після втечі. Також багато знищеної та пошкодженої техніки.

Відтак експерт наголошує: там була величезна кількість бронетехніки й танків, які концентрувалися саме для наступальних дій.

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Росіяни не готувалися до оборони

Крім наступу в бік Слов'янська, росіяни мали плани щодо захоплення більшої частини території Харківської області з виходом до самого Харкова.

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"Вони здійснювали дії щодо цього протягом серпня. Наприклад, у районі населеного пункту Печеніги були штурмові дії з використанням двох БТГр. У районі Гусарівки на південному напрямку вони також намагалися здійснювати наступальні дії", – розповідає Олександр Коваленко.

Він пояснює, що ті підрозділи, які готувалися до наступу, не можуть тримати оборону. Мовляв, вони навіть не готувалися до оборони, оскільки розраховували виключно на наступ.

Саме тому вони не змогли зупинити контрнаступ Збройних Сил України. Ба більше, ЗСУ протягом усього літа готували умови для цього контрнаступу,

– підкреслив фахівець.

Саме в межах цієї підготовки й відбувалися удари по об'єктах російських окупантів – командних пунктах, пунктах управління, складах з боєприпасами тощо.

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