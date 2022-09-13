В то же время паника у оккупантовм была довольно сильной, хотя и не с первого дня контрнаступления, а примерно через двое суток. Об этом в эфире 24 каналу рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Почему россияне не смогли обороняться

Специалист убежден, что паника среди российских военных на Изюмском направлении вспыхнула тогда, когда весь тупик ситуации осознали и в кремле.

Российский контингент войск, который размещался в Харьковской области, был прежде всего предназначен для наступательных действий. Если мы говорим об Изюме, там концентрировались силы и средства для наступления в направлении Славянска,

– объяснил военный обозреватель.

Сегодня мы даже можем увидеть потенциал той армии – в виде трофейной техники, которую россияне оставили после побега. Также много уничтоженной и поврежденной техники.

Следовательно, эксперт отмечает: там было огромное количество бронетехники и танков, которые концентрировались именно для наступательных действий.

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Россияне не готовились к обороне

Кроме наступления в сторону Славянска, россияне имели планы по захвату большей части территории Харьковской области с выходом в Харьков.

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"Они совершали действия относительно этого в течение августа. Например, в районе населенного пункта Печенеги были штурмовые действия с использованием двух БТГр. В районе Гусаровки на южном направлении они также пытались совершать наступательные действия", – рассказывает Александр Коваленко.

Он объясняет, что готовившиеся к наступлению подразделения не могут держать оборону. Мол, они даже не готовились к обороне, потому что рассчитывали исключительно на наступление.

Именно поэтому они не смогли остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины. Более того, ВСУ на протяжении всего лета готовили условия для этого контрнаступления,

– подчеркнул специалист.

Именно в рамках этой подготовки и происходили удары по объектам российских оккупантов – командным пунктам, пунктам управления, складам с боеприпасами.

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