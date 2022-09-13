Россиянам пришлось так быстро бежать по двум причинам: контрнаступление ВСУ было слишком стремительным, а боевой дух оккупантов – слишком низким. Об этом в эфире 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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Россияне скрылись даже там, где могли обороняться

По словам специалиста, на низкое морально-психологическое состояние россиян указывает тот факт, что они убежали даже из тех населенных пунктов, которые могли бы защищать.

У них были некоторые ресурсы для того, чтобы защищать свои позиции. Но, как видим, они отступили, а на определенных участках мы их оттеснили за пределы государственной границы Украины,

– отметил Денис Попович.

Следовательно, морально-психологическое восстановление этих войск может занять довольно длительный период. Поэтому сразу бросить их в бой на другом направлении – невозможно.

"Если будет политическая необходимость, то их бросят в бой сразу. Но мы можем понимать, какая от этого будет польза – они своими проблемами будут заражать даже те соединения, которые пока имеют более-менее нормальное состояние", – объяснил военный обозреватель.

Денис Попович о контрнаступлении ВСУ и состоянии россиян: смотрите видео

Психологические проблемы очень заразны

Специалист убежден, что низкое психологическое состояние бойцов очень заразно и может быстро распространиться буквально по всей линии фронта.

Как доказательство он вспомнил заявление пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк в эфире 24 канала о том, что отдельные подразделения россиян на Юге пытаются договориться с ВСУ и сложить оружие.

Я не знаю, насколько там серьезная ситуация, но если морально-психологическое состояние плохое – то оно плохое. И быстро это решить невозможно,

– подчеркнул Денис Попович.

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