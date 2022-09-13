Росіянам довелося так швидко втікати з двох причин: контрнаступ ЗСУ був аж надто стрімким, а бойовий дух окупантів – аж надто низьким. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович.

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Росіяни втекли навіть там, де могли оборонятися

За словами фахівця, на низький морально-психологічний стан росіян вказує той факт, що вони повтікали навіть з тих населених пунктів, які могли б захищати.

У них були певні ресурси для того, щоб захищати свої позиції. Та, як бачимо, вони відступили, а на певних ділянках ми їх відтіснили за межі державного кордону України,

– зазначив Денис Попович.

Відтак морально-психологічне відновлення цих військ може зайняти доволі тривалий період. Тому відразу кинути їх у бій на іншому напрямку – неможливо.

"Якщо буде політична необхідність, то їх кинуть у бій відразу. Та ми можемо розуміти, яка від цього буде користь – вони своїми проблемами будуть заражати навіть ті з'єднання, які поки мають більш-менш нормальний стан", – пояснив військовий оглядач.

Денис Попович про контрнаступ ЗСУ та стан росіян: дивіться відео

Психологічні проблеми дуже заразні

Фахівець переконаний, що низький психологічний стан бійців дуже заразний та швидко може розповсюдитися буквально по всій лінії фронту.

Як доказ він пригадав заяву речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі 24 каналу про те, що окремі підрозділи росіян на Півдні намагаються домовитися з ЗСУ та скласти зброю.

Я не знаю, наскільки там серйозна ситуація, але якщо морально-психологічний стан поганий – то він поганий. І швидко це вирішити неможливо,

– наголосив Денис Попович.

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