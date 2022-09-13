Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко під час брифінгу, передає 24 канал.

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Це робота правоохоронних органів, спецслужб, виявлення можливих колаборантів, відновлення органів державної влади. Ці процеси йдуть паралельно. Жоден із заходів не направлений на те, щоб застосовувати каральні міри, вони направлені виключно на відновлення влади, на захист прав і свобод жителів громади,

— повідомив Кириленко.

Також у Богородичному та Святогірську ведуться роботи щодо надання гуманітарної допомоги людям, які тут перебувають.

Ситуація на Лимані

Павло Кириленко повідомив, що наразі на цьому напрямку відбуваються військові дії, тривають успішні контрнаступальні дії ЗСУ.

Ми слідуємо чітко визначеному алгоритму військового командування. Після того, як проведення стабілізаційних заходів цієї громади, буде повідомлення від місцевої влади,

– повідомив Кириленко.

Та наголосив, що контрнаступ іде по визначеному плану.

Звільнення Святогірська

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