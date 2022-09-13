Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко во время брифинга, передает 24 канал.

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Это работа правоохранительных органов, спецслужб, выявление возможных коллаборантов, восстановление органов государственной власти. Эти процессы идут параллельно. Ни одна из мер не направлена на то, чтобы применять карательные меры, они направлены исключительно на восстановление власти, на защиту прав и свобод жителей общины,

– сообщил Кириленко.

Также в Богородичном и Святогорске ведутся работы по оказанию гуманитарной помощи людям, находящимся здесь.

Ситуация на Лимане

Павел Кириленко сообщил, что сейчас на этом направлении происходят военные действия, продолжаются успешные контрнаступательные действия ВСУ.

Мы следуем четко определенному алгоритму военного командования. После того, как проведение стабилизационных мероприятий этой общины, будет сообщение от местных властей,

– сообщил Кириленко.

Но подчеркнул, что контрнаступление идет по определенному плану.

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