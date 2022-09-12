Нацгвардия обнародовала видео с бойцом Виталием Марковым на фоне здания Святогорского городского совета.
По теме Деокупация продолжается: почему Святогорск и Волчанск так важны – объясняем на карте
Подразделения Национальной гвардии, Вооруженных Сил и Территориальной обороны зашли в город Святогорск Донецкой области. Шаг за шагом, метр за метром мы освобождаем нашу землю от оккупанта,
– подчеркнули бойцы.
Главное об освобождении Святогорска
Святогорск – город, за который шли тяжелые бои летом 2022 года. Оккупанты начали наступление на него в июне. Также они обстреливали Святогорскую лавру. Однако 12 сентября там уже находятся ВСУ.
Кстати, город расположен на границе Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
Сегодня утром, 12 сентября, появились первые фотодоказательства того, что в Святогорск Донецкой области вошли подразделения ВСУ.
На тему – ВСУ возвращают контроль на севере Донбасса: смотреть видео