Нацгвардия обнародовала видео с бойцом Виталием Марковым на фоне здания Святогорского городского совета.

По теме Деокупация продолжается: почему Святогорск и Волчанск так важны – объясняем на карте

Подразделения Национальной гвардии, Вооруженных Сил и Территориальной обороны зашли в город Святогорск Донецкой области. Шаг за шагом, метр за метром мы освобождаем нашу землю от оккупанта,

– подчеркнули бойцы.

Главное об освобождении Святогорска

Святогорск – город, за который шли тяжелые бои летом 2022 года. Оккупанты начали наступление на него в июне. Также они обстреливали Святогорскую лавру. Однако 12 сентября там уже находятся ВСУ.

Кстати, город расположен на границе Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Сегодня утром, 12 сентября, появились первые фотодоказательства того, что в Святогорск Донецкой области вошли подразделения ВСУ.

Важно! Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупантов около 6 тысяч километров. Это подтвердила заместитель министра обороны Анна Маляр. В частности, ВСУ зачистили и освободили весь северо-восток Харьковщины – госграница с россией под контролем наших защитников.

На тему – ВСУ возвращают контроль на севере Донбасса: смотреть видео