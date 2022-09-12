Нацгвардія оприлюднила відео з бійцем Віталієм Марківим на фоні будівлі Святогірської міської ради.

До теми Деокупація триває: чому Святогірськ і Вовчанськ такі важливі – пояснюємо на карті

Підрозділи Національної гвардії, Збройних Сил і Територіальної оборони зайшли у місто Святогірськ, що в Донецькій області. Крок за кроком, метр за метром ми звільняємо нашу землю від окупанта,

– наголосили бійці.

Головне про звільнення Святогірська

Святогірськ – місто, за яке йшли важкі бої влітку 2022. Окупанти почали наступ на нього у червні. Також вони обстрілювали Святогірську лавру. Однак 12 вересня там вже перебувають ЗСУ.

До слова, місто розташоване на межі Донецької, Луганської та Харківської областей.

Сьогодні зранку, 12 вересня, з'явились перші фотодокази того, що у Святогірськ на Донеччині увійшли підрозділи ЗСУ.

Важливо! Збройні Сили України звільнили від російських окупантів близько 6 тисячі кілометрів. Це підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Зокрема, ЗСУ зачистили та звільнили весь північний схід Харківщини – держкордон з росією під контролем наших захисників.

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