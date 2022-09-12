Про це 24 каналу розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, українські захисники просунулися вглиб захоплених територій на кілька десятків кілометрів.

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Окупанти отримали наказ залишати позиції

Російські окупаційні війська опиняються у складних умовах через контрнаступ ЗСУ. Так, окремі підрозділи армії загарбників налаштовані вести перемовини з українськими бійцями.

Намагаються вести перемовини про умови того, як вони (окупанти – 24 канал) складуть зброю та перейдуть під егіду міжнародного гуманітарного права,

– зазначила Гуменюк.

За її словами, офіцери цих підрозділів отримали завдання залишати позиції у будь-який спосіб, який на той час буде доступний окупантам. Так, російські військові можуть повернутися назад до своїх або скласти зброю та "вийти з бойової гри", оскільки окупанти ще досі сприймають це, як "спецоперацію".

"Є вже такі певні розхитування та деморалізація, настільки глибокі, що навіть командування усвідомлює, що їм далі рухатись немає куди", – наголосила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня.

Як на окупантів впливають успіхи ЗСУ на Сході

Російські загарбники знають про результативні дії українських військових на Сході України. Так, вони усвідомлюють, що затиск між правим берегом Херсона і Силами оборони Півдня буде потужним і треба шукати способи "евакуюватися", оскільки використання будь-яких плавзасобів на річці Дніпро обмежене.

Техніку й озброєння окупанти лишають, а себе та підрозділи евакуюють на лівий берег,

– розповіла Гуменюк.

Гуменюк розповіла про контрнаступ на Півдні: дивіться відео

Що відомо про контрнаступ ЗСУ