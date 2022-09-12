Таке застереження висловив у інтерв'ю Financial Times міністр оборони Олексій Резніков. Цей матеріал з аналізом деокупації територій на Харківщині вийшов 11 вересня.

Зауважте Чкаловське, Байрак, Щурівка й інші: показуємо карту розташування звільнених територій Харківщині

Звільненні території ще потрібно захистити

Глава Міноборони зазначив, що після входження військ все ж ще потрібно проводити подальшу роботу з деокупації територій. Мовиться про різні заходи, які є необхідними.

Контрнаступ звільняє територію, і після цього ви повинні контролювати її та бути готовим до захисту,

– пояснив Резніков.

Як почуваються українські підрозділи на Харківщині

За словами міністра, наші захисники втомилися після шестиденної атаки. Разом із цим моральний дух навпаки – на дуже високому рівні. Резніков каже, що "українці хотіли перейти в цей контрнаступ". Адже успіх останніх днів показав – росію можна перемогти.

Міністр оборони вважає, що "український бліцкриг" – немов "снігова куля, яка котиться вниз схилом". Ці події стали найбільшою невдачею для росії від початку повномасштабного вторгнення.

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