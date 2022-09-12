Такое предостережение высказал в интервью Financial Times министр обороны Алексей Резников. Этот материал с анализом деоккупации территорий Харьковской области вышел 11 сентября.

Заметьте Чкаловское, Байрак, Щуровка и другие: показываем карту расположения освобожденных территорий Харьковщины

Освобожденные территории еще предстоит защитить

Глава Минобороны отметил, что после вхождения войск все же нужно проводить дальнейшую работу по деоккупации территорий. Речь идет о различных мерах, которые являются необходимыми.

Контрнаступление освобождает территорию, и после этого вы должны контролировать ее и быть готовым к защите,

– объяснил Резников.

Как чувствуют себя украинские подразделения на Харьковщине

По словам министра, наши защитники устали после шестидневной атаки. При этом моральный дух наоборот – на очень высоком уровне. Резников говорит, что "украинцы хотели перейти в это контрнаступление". Ведь успех последних дней показал – россию можно победить.

Министр обороны считает, что "украинский блицкриг" – как "снежный шар, который катится вниз по склону". Эти события стали самой большой неудачей для россии от начала полномасштабного вторжения.

Кстати – Резников сделал любопытное признание: смотрите видео