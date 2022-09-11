Російські загарбники приголомшені блискавичним контрнаступом ЗСУ на Харківщині. Зізнаємося, ми теж вражені здобутками наших військових, хоч і не сумнівалися у них жодної секунди. 24 канал показує вам на карті, де розташовані звільнені з-під окупації нові населені пункти.

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Де розташоване Чкаловське

Зранку 11 вересня Володимир Зеленський розповів, що вдалося з-під окупації звільнити селище Чкаловське. Глава держави додав, що позбутися окупантів у цьому населеному пункті вдалося завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Військові не лише повернули селище під контроль України, а й здійняли у ньому український стяг.

Зауважимо, що Чкаловське розташоване між звільненими Куп'янськом і Шевченковим, а також Чугуєвом, який ворог регулярно обстрілює.

Де на карті позначене Чкаловське:

Де розташована Велика Комишуваха

Ще один населений пункт, який позбавили від окупації, – Велика Комишуваха. Там вдало погосподарювали бійці спецпідрозділу "Альбін" спільно з 93 батальйоном ТрО. У село захисники України увійшли 10 вересня.

Зауважимо, що в селі тепер теж майорить український прапор. А розташоване воно на захід від Ізюма. Додамо також, що цим селищем проходить автодорога Р79. До слова, порівняно неподалік цього населеного пункту – Слов'янськ.

Де на карті позначена Велика Комишуваха:

Де розташовані Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка та Вільхуватка

А про звільнення цих чотирьох населених пунктів розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він зауважив, що на Харківщині захисники нашої держави просуваються відразу на південь, схід та північ. Причому, до державного кордону залишилося 50 кілометрів.

Де на карті позначені Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка та Вільхуватка:

Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка, а також Вільхуватка – чотири села, розташовані у Балаклійському районі. Усі вони поруч одне з одним. А найближчим до них великим містом є Ізюм. Тож судячи з захоплення цих населених пунктів, наші захисники продовжують просуватися вперед, щоб і його звільнити від ворога.

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