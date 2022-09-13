Город за городом ВСУ освобождают Украину от оккупантов

The Atlantic опубликовало мощную статью американской журналистки и Пулитцеровского лауреата Энн Эпплбаум. В статье автор отмечает, что несмотря на то, что ход войны еще может измениться несколько раз, но события последних дней должны побудить союзников Украины уже планировать план действий после победы.

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За последние 6 дней ВСУ пробили российские линии на северо-востоке страны, начав освобождать город за городом на еще недавно оккупированной территории. Сначала Балаклею, затем Купянск, а затем Изюм, являвшийся важным узлом в цепи обеспечения русских войск,

– пишет автор.

Она отмечает, что эти названия городов мало что скажут иностранные аудитории, но все это места, которые были недостижимыми – украинцы месяцами не имели связи с ними.

"Теперь их освободили за считанные часы", – отмечается в статье.

Бездействие и немотивированность россиян

Автор добавляет, что больше всего удивляет то, что "российские войска не сопротивляются", а бегут.

Когда им предлагают выбор: сражаться или отступать, многие российские военные убегают как можно скорее. На протяжении нескольких дней в сети публиковали фото наспех заброшенной военной техники и оборудования,

– отмечает Энн.

Она приводит данные Генштаба, что русские солдаты даже снимали свою униформу, переодевались в гражданскую одежду и пытались таким образом проникнуть на территорию россии.

Фундаментальная разница между украинскими солдатами, воюющими за существование своей страны, и русскими солдатами, которые дерутся за зарплату, наконец-то начала иметь большое значение,

– подчеркивает Эпплбаум.

Впрочем, отмечает, что этого недостаточно, ведь несмотря на то, что украинские военные лучше мотивированы, у российских все еще преимущество в вооружении.

"Они все еще могут причинить большие гражданские страдания, как они это сделали недавно, обстреляв линии электропередач в Харькове и других регионах на востоке Украины. Многие жестокие и ужасные варианты все еще доступны россии, даже если ее солдаты не будут воевать", - подчеркивают в статьи.

Сюда добавляют ядерный шантаж на ЗАЭС.

Только сбежать из Украины недостаточно: какую цену должны заплатить россияне

Автор также отмечает, что после всего действующего россия не может просто отойти на позиции 24 февраля, этого уже недостаточно. После капитуляции россия должна заплатить цену за содеянное в мирных городах Украины.

События последних дней должны заставить союзников Украины остановиться и подумать: украинцы могут победить в войне. Действительно ли мы на Западе готовы к украинской победе? Знаем ли мы, какие изменения это может принести?

– спрашивает Эпплбаум.

При этом она дала достаточно узкое определение "победы": "это означает, что Украина останется суверенной демократией с правом выбирать своих лидеров и заключать соглашения".

Теперь Эпплбаум отмечает, что через 6 месяцев это базовое определение требует уточнений и добавляет недавнее заявление министра обороны Украины Алексея Резникова, что победа теперь должна включать не только возвращение к границам 1991 года, включая Крым и Донбасс , но и выплату репараций за причиненный ущерб. также проведение трибунала над военными преступниками.

"Эти требования ни в коем случае нельзя назвать возмутительными или крайностью. С самого начала российская война против Украины не была войной за территорию, ее вели с геноцидными намерениями", – объясняет автор.

Но вспоминает факты жестоких пыток на оккупированных территориях, аресты и депортации сотни тысяч человек.

В конце статьи автор резюмирует, что учитывая все убытки и ущерб, причиненный россиянами, "возвращение контроля над территориями как таковое не может стать возмещением для украинцев за вторжение".

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