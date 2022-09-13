Місто за містом ЗСУ звільняють Україну від окупантів

The Atlantic опублікувало потужну статтю американської журналістки і Пулітцерівської лауреатки Енн Еплбаум. У статті авторка зазначає, що попри те, що хід війни ще може змінитись кілька разів, але "події останніх днів мають спонукати союзників України уже планувати план дій після перемоги.

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Впродовж останніх 6 днів ЗСУ пробили російські лінії на північному сході країни, почавши визволяти місто за містом на ще не так давно окупованій території. Спочатку Балаклію, потім Куп'янськ, а потім Ізюм, який був важливим вузлом у ланцюгу забезпечення російських військ,

– пише авторка.

Вона зауважує, що ці назви міст мало що скажуть іноземні аудиторії, але все це місця, які були недосяжними – українці місяцями не мали з ними зв'язку.

"Тепер їх визволили за лічені години", – наголошується в статті.

Бездіяльність і невмотивованість росіян

Авторка додає, що найбільше дивує те, що "російські війська не чинять опір", а втікають.

Коли їм пропонують вибір: битися чи відступати, багато російських військових тікають якомога швидше. Впродовж кількох днів у мережі публікували фото поспіхом покинутої військової техніки і обладнання,

– зазначає Енн.

Вона наводить дані Генштабу, що російські солдати навіть знімали свою уніформу, переодягалися в цивільний одяг і намагалися таким чином проникнути на територію росії.

Фундаментальна різниця між українськими солдатами, які воюють за існування своєї країни, і російських солдатів, які б'ються за зарплату, нарешті почала мати велике значення,

– наголошує Еплбаум.

Втім, зауважує, що цього недостатньо, адже попри те, що українські військові краще мотивовані, у російських все ще перевага в озброєнні.

"Вони все ще можуть завдати великих страждань цивільним, як вони це зробили нещодавно, обстрілявши лінії електропередач в Харкові й інших регіонах на сході України. Багато жорстоких і жахливих варіантів все ще доступні Росії, навіть якщо її солдати не будуть воювати", – наголошують в статті.

Сюди ж додають ядерний шантаж на ЗАЕС.

Лише втекти з України недостатньо: яку ціну мають заплатити росіяни

Авторка також зазначає, що після усього вдіяного росія не може просто відійти на позиції 24 лютого, цього уже недостатньо. Після капітуляції росія повинна заплатити ціну за скоєне у мирних містах України.

Події останніх кількох днів повинні змусити союзників України зупинитися і подумати: українці можуть перемогти у війні. Чи ми на Заході справді готові до української перемоги? Чи знаємо ми, які зміни це може принести?

– запитує Еплбаум.

При цьому вона дала досить вузьке визначення "перемоги": "це означає, що Україна залишиться суверенною демократією з правом обирати своїх лідерів і укладати угоди".

Тепер Еплбаум зауважує, що через 6 місяців це базове визначення потребує уточнень та додає нещодавню заяву міністра оборони України Олексія Резнікова, що перемога тепер повинна включати не лише повернення до кордонів 1991 року включно з Кримом і Донбасом, а й виплату репарацій за заподіяну шкоду, а також проведення трибуналу над воєнними злочинцями.

"Ці вимоги в жодному разі не можна назвати обурливими чи крайністю. Від самого початку російська війна проти України не була війною за територію, її вели з геноцидними намірами", – пояснює авторка.

Та пригадує факти жорстоких катування на окупованих територіях, арешти та депортації сотні тисяч людей.

В кінці статті авторка резюмує, що враховуючи усі збитки та шкоду заподіяну росіянами, "повернення контролю над територіями як таке не може стати відшкодуванням для українців за вторгнення".

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