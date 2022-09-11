Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков. Він закривав дводенну конференцію Ялтинської європейської стратегії.

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Для переговорів окупанти повинні звільнити українські території

Міністр оборони розповів, що зараз Україну схиляють піти на угоду з Росією. Проте Резніков не уточнив, про кого саме мовиться.

Ми навчилися багато чому (за час війни – 24 канал), і в тому числі навчилися не довіряти будь-яким розмовам про мир, які нам пропонують партнери,

– заявив очільник Міноборони.

Натомість Резніков наголосив на новій позиції України щодо умов початку переговорів із росією – Київ вже не погодиться на те, що сам раніше пропонував росіянам.

"Я відкрию таємницю. Ми говорили росіянам: для того, щоб далі проводити перемовини та домовлятися, ви маєте вивести війська станом на 23 лютого. Тоді це було можливо. Але тепер вони пройшли не одну точку неповернення і такий варіант вже давно не є можливим", – заявив міністр.

За його словами, тепер у Києві ставлять передумовою переговорів повну деокупацію Донбасу та Криму.

"Варіантів "на 24 лютого" вже не існує. На 1 грудня 1991 року. Go out", – підсумував Резніков.

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