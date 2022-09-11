Об этом заявил министр обороны Алексей Резников. Он закрывал двухдневную конференцию Ялтинской европейской стратегии.

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Для переговоров оккупанты должны освободить украинские территории

Министр обороны рассказал, что сейчас Украину склоняют пойти на соглашение с россией. Однако Резников не уточнил, о ком именно говорится.

Мы научились многому (за время войны – 24 канал), и в том числе научились не доверять каким-либо разговорам о мире, которые нам предлагают партнеры,

– заявил глава Минобороны.

В то же время Резников отметил новую позицию Украины относительно условий начала переговоров с россией – Киев уже не согласится на то, что сам ранее предлагал россиянам.

"Я открою тайну. Мы говорили россиянам: для того, чтобы дальше проводить переговоры и договариваться, вы должны вывести войска по состоянию на 23 февраля. Тогда это было возможно. Но теперь они прошли не одну точку невозврата и такой вариант уже давно невозможен", – заявил министр.

По его словам, теперь в Киеве ставят предпосылкой для переговоров полную деоккупацию Донбасса и Крыма.

"Вариантов "на 24 февраля" уже не существует. На 1 декабря 1991 года. Go out", – подытожил Резников.

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