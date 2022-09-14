Как россияне "героически" удирали

На самом деле россияне проиграли на поле боя, дальше началось отступление, то есть бегство. Итак, 6 сентября. Еще мало кто знает о начале операции на Харьковском направлении. Об освобождении начали говорить вечером 8-го и уже 9-го сентября.

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Якобы ВСУ "обошли" Балаклею, а потом россияне сами ушли. Не так героически звучит, как нам показывают в фильмах о Второй мировой, где все берется штурмом? На самом деле уже 6 сентября россияне были вынуждены защищаться в черте города против ВСУ. Процитирую некролог уничтоженного младшего сержанта росгвардии филонова.

Какое бессмысленное самоубийство

"В тот роковой день, 6 сентября 2022 года, на территорию населенного пункта Балаклея Харьковской области прорвались диверсионно-разведывательные группы противника, "наемники". росгвардейцы, вступившие с врагом в неравный бой, оказались под угрозой окружения, попав под шквальный перекрестный огонь.

сержант андрей филонов, проявляя мужество и героизм, принял решение о выдвижении на грузовой машине "Урал" на переднюю линию столкновения с противником, закрыв техникой своих боевых товарищей от смертоносного свинца, чем спас жизнь военнослужащих.

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"Вражеские боевики" произвели по "Уралу" выстрелы из противотанковых гранатометов, андрей получил множественные осколочные ранения... Его, смертельно раненого, эвакуировали в госпиталь, где врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли, "герой" умер 9 сентября, не приходя в сознание".

Интересно, где произошло это сражение и где тот сожженый "Урал"? россияне любят сейчас рассказывать, что фронт рухнул из-за "мобиков" с временно оккупированных территорий Донецкой области и Луганщины. На самом деле ВСУ просто вломило кадровым российским военным.

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