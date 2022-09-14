Упродовж минулої доби відправити на той світ вдалося 350 російських військових. Про це свідчить актуальна статистика втрат ворога, якою поділилися у Генштабі ЗСУ зранку 14 вересня.

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Скільки техніки втратив ворог

Відразу ж зауважимо, що на полі бою окупанти втрачають не лише живу силу. У них ще й стає значно менше техніки. Деяку, до слова, вдається "затрофеїти". Ми ж розповімо про ту, яку перетворили на брухт.

Танків – 2 180 (+5 за минулу добу) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 665 (+3) одиниць;

артилерійських систем – 1 290 (+11) одиниць;

РСЗВ – 311 одиниць;

засобів ППО – 167 (+2) одиниць;

літаків – 246 (+2) одиниці;

гелікоптерів – 215 одиниць (+2);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+4) одиниці;

крилатих ракет – 233 одиниці;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 501 (+32) одиниця;

спеціальної техніки – 120 одиниць (+3).



Актуальні втрати ворога станом на 14 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ додали, що за минулу добу найбільше втрат ворог зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Самі ж цифри уточнюються.

ЗСУ відбивають атаки ворога

У Генштабі зауважили, що упродовж минулої доби зафіксували низку спроб ворога йти в атаку. Загарбники рухалися у районах Спірного, Майорська, Одрадівки, Веселої Долини, Водяного, Авдіївки, Безіменного та Новогригорівки. Але поблизу жодного з населених пунктів досягнути бажаних результатів їм не вдалося.

Чого не скажеш про наших військових. Вони, за допомогою авіації, завдали 12 ударів по місцях скупчення як живої сили ворога, так і його техніки. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони "приземлили" Су-25 та Су-24М, вертоліт Мі-8 та БпЛА.

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