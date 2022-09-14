Упродовж минулої доби відправити на той світ вдалося 350 російських військових. Про це свідчить актуальна статистика втрат ворога, якою поділилися у Генштабі ЗСУ зранку 14 вересня.
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Скільки техніки втратив ворог
Відразу ж зауважимо, що на полі бою окупанти втрачають не лише живу силу. У них ще й стає значно менше техніки. Деяку, до слова, вдається "затрофеїти". Ми ж розповімо про ту, яку перетворили на брухт.
- Танків – 2 180 (+5 за минулу добу) одиниць;
- бойових броньованих машин – 4 665 (+3) одиниць;
- артилерійських систем – 1 290 (+11) одиниць;
- РСЗВ – 311 одиниць;
- засобів ППО – 167 (+2) одиниць;
- літаків – 246 (+2) одиниці;
- гелікоптерів – 215 одиниць (+2);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+4) одиниці;
- крилатих ракет – 233 одиниці;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 501 (+32) одиниця;
- спеціальної техніки – 120 одиниць (+3).
Актуальні втрати ворога станом на 14 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
У Генштабі ЗСУ додали, що за минулу добу найбільше втрат ворог зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Самі ж цифри уточнюються.
ЗСУ відбивають атаки ворога
У Генштабі зауважили, що упродовж минулої доби зафіксували низку спроб ворога йти в атаку. Загарбники рухалися у районах Спірного, Майорська, Одрадівки, Веселої Долини, Водяного, Авдіївки, Безіменного та Новогригорівки. Але поблизу жодного з населених пунктів досягнути бажаних результатів їм не вдалося.
Чого не скажеш про наших військових. Вони, за допомогою авіації, завдали 12 ударів по місцях скупчення як живої сили ворога, так і його техніки. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони "приземлили" Су-25 та Су-24М, вертоліт Мі-8 та БпЛА.
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