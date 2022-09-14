Як зазначають у Генштабі, попри контрнаступ ЗСУ, окупанти все одно намагаються захопити Донецьку область. Нагадаємо, що відповідний наказ віддав сам путін, а виконати його загарбники повинні до 15 вересня, що неможливо.

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Окупанти пробують атакувати

Упродовж минулої доби зафіксовано низку спроб атакувати з боку російських бійців. Вони хотіли просунутися у районах Спірного, Майорська, Одрадівки, Веселої Долини, Водяного, Авдіївки, Безіменного та Новогригорівки. Але досягнути бажаного ворогові не вдалося.

Водночас наші військові дали окупантам добряче понюхати пороху. Вони завдали 12 ударів по місцях скупчення як живої сили, так і техніки загарбників. Для цього використали авіацію. А ще підрозділам протиповітряної оборони вдалося знищити трохи авіації окупантів. Мовиться про літаки Су-25 та Су-24М, а також вертоліт Мі-8 та БпЛА.

Якщо ми вже заговорили про втрати ворога, то вони продовжують зростати з кожним днем. Від початку повномасштабного вторгнення вдалося ліквідувати 53 300 російських бійців.

Втрати ворога серед техніки

На балансі армії ворога стало на 2175 танків, 4662 бойові броньовані машини, 1279 артилерійських систем, 311 РСЗВ, 165 засобів ППО та 117 одиниць спеціальної техніки менше.

Крім того, на брухт вдалося перетворити 244 літаки, 213 гелікоптерів, 904 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 233 крилаті ракети, 15 суден, 3469 автомобілів і автоцистерн.

Цікаво, що під час контрнаступу на Харківщині нашим військовим вдалося ще й зібрати непогані "трофеї". Аж 237 одиниць російської техніки тепер допомагатимуть ЗСУ знищувати самих ворогів. Цікаво, що найбільше з них – бойових машин піхоти. Мовиться про 79 одиниць. Крім того, наша армія поповнилася ще 45 танками. Досить непоганий улов, який дозволить пришвидшувати вибивання загарбників з наших земель.

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