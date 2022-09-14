Відповідну інформацію Олексій Арестович розповів ввечері 13 вересня. Також він пояснив, що насправді заяви ворога про успіхи на цій ділянці наступу – це фейк.

Зауважте Радянська методичка, – оглядач пояснив, чому росіяни намагаються наступати, а не обороняються

Арестович розповів, що ворог намагається наступати у районі Бахмута

Радник глави Офісу Президента заявив, що росіяни збрехали нібито мають успіхи в районі Бахмута, адже Генеральний штаб ЗСУ ці дані спростував.

Вони (росіяни – 24 канал) зосередили там великі ресурси, намагаються тиснути, тому що потрібний хоч якийсь оперативний успіх,

– пояснив радник Андрія Єрмака.

Він додав, що ділянка фронту в районі Бахмута протяжністю орієнтовно 20 кілометрів – це єдине місце, де окупанти намагаються хоч якось наступати.

Більше ворог не наступає ніде. Тільки подекуди трапляються дуже малі тактичні дії, які наступом не назвеш.

Успіхи ЗСУ на фронті: коротко

Володимир Зеленський ввечері 13 вересня повідомив, що стабілізаційні заходи завершені в деокупованих районах на понад 4 тисячах квадратних кілометрів. Ще приблизно на такій же звільненій території стабілізація триває.

За даними президента, лише за декілька днів ЗСУ звільнили 300 населених пунктів на Харківщині, однак реальна цифра може бути значно більшою. Ганна Маляр анонсувала уточнення щодо звільнених земель Харківщини.

Ба більше, колаборанти згадують про відповідальність на Півдні і тікають швидше, ніж окупанти. Вони вивозять родини, все награбоване й більше не повертаються.

Дивіться також – втеча пушиліна означає серйозні успіхи ЗСУ: відео