Відповідну інформацію Олексій Арестович розповів ввечері 13 вересня. Також він пояснив, що насправді заяви ворога про успіхи на цій ділянці наступу – це фейк.
Зауважте Радянська методичка, – оглядач пояснив, чому росіяни намагаються наступати, а не обороняються
Арестович розповів, що ворог намагається наступати у районі Бахмута
Радник глави Офісу Президента заявив, що росіяни збрехали нібито мають успіхи в районі Бахмута, адже Генеральний штаб ЗСУ ці дані спростував.
Вони (росіяни – 24 канал) зосередили там великі ресурси, намагаються тиснути, тому що потрібний хоч якийсь оперативний успіх,
– пояснив радник Андрія Єрмака.
Він додав, що ділянка фронту в районі Бахмута протяжністю орієнтовно 20 кілометрів – це єдине місце, де окупанти намагаються хоч якось наступати.
Більше ворог не наступає ніде. Тільки подекуди трапляються дуже малі тактичні дії, які наступом не назвеш.
Успіхи ЗСУ на фронті: коротко
- Володимир Зеленський ввечері 13 вересня повідомив, що стабілізаційні заходи завершені в деокупованих районах на понад 4 тисячах квадратних кілометрів. Ще приблизно на такій же звільненій території стабілізація триває.
- За даними президента, лише за декілька днів ЗСУ звільнили 300 населених пунктів на Харківщині, однак реальна цифра може бути значно більшою. Ганна Маляр анонсувала уточнення щодо звільнених земель Харківщини.
- Ба більше, колаборанти згадують про відповідальність на Півдні і тікають швидше, ніж окупанти. Вони вивозять родини, все награбоване й більше не повертаються.
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