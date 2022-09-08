Однак замість того, щоб стати в оборону, росіяни навіть намагаються атакувати на деяких напрямках. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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За його словами, такі нелогічні дії окупантів пов'язані із тим, що російські окупанти використовують застарілі методи ведення війни.

Росіяни діють, як написано у книжці. Але це радянська методичка. Ця радянська практика не має нічого спільного з сучасною війною,

– зазначив Коваленко.

Яку тактику застосовують росіяни

Як розповів військовий оглядач, для наступальних дій окупанти застосовують тактику вогневого валу. Йдеться про масове використання ствольної та реактивної артилерії, великої кількості боєприпасів.

Найцікавіше, що навіть в обороні росіяни використовують цю саму тактику. Підрозділи ЗСУ, які штурмують позиції російських окупантів, потрапляють під хаотичні і неточні, але масовані артилерійські удари,

– наголосив Коваленко.

Де росіяни намагаються йти у наступ

За його словами, через обмежені ресурси російські загарбники здатні застосовувати тактику вогневого валу виключно на вузьких ділянках фронту.

Окупанти намагаються таким чином діяти в Авдіївці . Втім, як зазначив військовий оглядач, там ця тактика вже не є повноцінною, адже окупанти роблять серйозні паузи між обстрілами. Це пов'язано з тим, що у росіян серйозно порушена логістика і вони не встигають вчасто підвозити боєкомплекти.

. Втім, як зазначив військовий оглядач, там ця тактика вже не є повноцінною, адже окупанти роблять серйозні паузи між обстрілами. Це пов'язано з тим, що у росіян серйозно порушена логістика і вони не встигають вчасто підвозити боєкомплекти. Також росіяни намагаються застосовувати тактику вогневого валу біля Бахмута. Там окупанти навіть роблять спроби перейти у наступ. За словами Коваленка, зараз росіяни здатні покрити артилерійським вогнем менш ніж 10 кілометрів фронту. Хоча ще 3 місяці тому російські військові були здатні забезпечували 30 кілометрів вогневого валу.

"Росіяни не здатні навіть тримати оборону"

Хаотичні та нелогічні дії російської армії свідчать про те, що окупанти не здатні протистояти натиску українських військових.

Олександр Коваленко Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Сьогодні росіяни не здатні навіть ефективно тримати оборону. Вся оборона окупантів руйнується за деякий час після штурмових дій з боку ЗСУ. Українські військові застосовують каскадне руйнування лінії фронту. Це відбувається на правобережжі Херсонщини, у Харківській та Донецькій областях. Певні процеси починаються навіть на Луганщині.

Чому росія кидає у бій спецпідрозділи

Окрім того, росія кидає на передову спецпідрозділи, які призначені для виконання зовсім інших завдань. За словами військового оглядача, це абсолютно ненормально з точки зору воєнних дій.

Це свідчить про те, що у ворога є величезні проблеми з нестачею особового складу, особливо професійного ресурсу. Тому росіяни намагаються компенсувати відсутність сил за рахунок тих формувань, які мають зовсім інший профіль,

– пояснив він.

Коваленко додав, що спецпідрозділи задіюються на тих ділянках фронту, де їм нема чого робити.

"Такі люди потрапляють у зону, де їм не місце. А потім стають "200-ми", "300-ми" чи "400-ми", – додав військовий оглядач.

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Ситуація на фронті: коротко