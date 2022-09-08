Про це для 24 каналу розповів Михайло Макарук – громадський діяч, військовослужбовець ЗСУ та речник InformNapalm

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"Проте стратегічна ініціатива на боці України завдяки далекобійній високоточній артилерії. У тому числі й HIMARS. Горять склади паливно-мастильних матеріалів, командно-штабні пункти, склади з боєприпасами. Щодня є повідомлення про вибухи. Вже почали вибухати казарми з особовим складом", – сказав військовий.

Боротьба на Харківщині

Макарук вважає, що журналісти та блогери неуважно слухали наш Генштаб, який казав: "Стратегічна мета на Херсонському напрямку – це наступ, який має виснажити противника". За словами військового, ворог виснажується скрізь і удари, які розпочалися вчора на Харківському напрямку, є підтвердженням.

Прорив оборонних редутів і повністю розбиття їхніх оборонних лаштунків на цьому напрямку призвело до таких проривів, яких вони навіть не очікували. Хоча я гадаю, що під Ізюмом розташовується досить велике угрупування, яке нічого не змогло зробити за 2 місяці. Воно там стало,

– зазначив Макарук.

Він додав, що перед цим була висадка невеликого українського десанту через річку й закріплення на іншому березі Дінця. Як пояснив Макарук, наші ЗСУ пішли в контратаку на всіх можливих напрямках, де це є доцільно. Тобто де були сконцентровані сили й тактична перевага на місцях.

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Швидкої перемоги не буде

Макарук закликав не робити передчасних висновків і слухати Генштаб. Інформаційна складова будь-якої наступальної операції важить дуже багато. За словами військового, у нас були народні депутати, які у 2014 – 2015 роках висвітлювали окремі операції. І це спричинило їхній зрив. Наприклад, у Дебальцевому.

"Довіра українців до Збройних Сил велика. Суспільство хоче швидких великих операцій і швидкого звільнення всього, постійного визвольного хайпу, що ми досягли перемог. Проте так не буде. Це війна за незалежність України, яку ведуть не тисячами чи сотнями тисяч жертв за одне село. Вона йде з метою виснаження противника", – додав Макарук.

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