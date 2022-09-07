Про це для 24 каналу розповів Михайло Макарук – громадський діяч, військовослужбовець ЗСУ та речник InformNapalm. Він в прямому ефірі показав російську зброю.

До теми Атака ЗСУ біля Балаклії, ворожий удар по будинку в Слов'янську: головне про 196 день війни

"Хлопці з ССО дістали таку штуку у так званого "руского спецназу". Це має назву АС "Вал". Військові сказали, що це річ цікава й безтолкова. Патрони до цієї зброї знайти доволі важко. Це більше сподобається людям, які люблять комп'ютерні ігри як "Сталкер". Тобто люблять унікальне й красиве", – сказав Макарук.

"Еталонна" зброя

Військовий пояснив, що АС "Вал" – це спеціальна снайперська гвинтівка для спецпідрозділів. Її використовують спецпідрозділи росії. Зокрема, гру.

Вони дуже її люблять. Це їхня еталонна зброя. Вона ніколи не була на озброєнні в ЗСУ. Масове її виробництво почалося у 1991 році. Активно використовували цю гвинтівку в Чечні,

– пояснив Макарук.

ССО нищать російський спецназ

Інша зброя, яку показав Макарук, називається "Печеніг". Це російська модифікація кулемета ПКМ з російською штатною оптикою. Військовий зазначив, що тут стоїть маркування з серпом та молотом, хоча кулемет виготовили у 2002 році.

"Наші фахівці ССО кажуть, що це той самий ПКМ. Невідомо, чим він толком відрізняється, але він "модний". Якщо ж порівняти його з американськими кулеметами, які передають Україні, то це як порівняти "Запорожець" і Tesla. Звичайно, Tesla – це американські кулемети, які передають нам", – сказав Макарук.



Макарук показує "Печеніг" / Скриншот 24 каналу

Він зазначив, що це також була зброя російського спецназу. Далі гвинтівку досліджуватимуть спеціальні фахівці.

За словами Макарука, російський спецназ з різних регіонів країни-окупантки залучений у війні. Проте наші ССО нищать його.

"Завжди намагаються возвеличити російський спецназ, але наші хлопці з ЗСУ, ССО виробляють з ними, що захочуть. Ну, вибачте, який спецназ може втратити елітну гвинтівку", – наголосив Макарук.

До речі Нові підрозділи України часто на 70% формують з трофейної техніки, – Карась

Якісна зброя

З трофейних речей ЗСУ та ССО завжди поважають, як розповів Макарук, "добру сувору класику". Це РПГ-7.



РПГ-7 / Скриншот 24 каналу

"У періодах між першою та другою війною за незалежність республіки Ічкерія росіяни закликали здавати зброю. За це обіцяли гроші. Чеченці далекоглядні й здавали різний непотріб. Вони варили (патрон стає непридатним, коли потрапляє в кип'яток) й здавали патрони, але їхні старійшини суворо заборонили здавати РПГ-7. Це якісна й добра зброя", – пояснив Макарук.

Він додав, що в ЗСУ, на відміну від цієї радянської моделі, є американські РПГ-7.

Зверніть увагу – повне інтерв'ю з Михайлом Макаруком: дивіться відео