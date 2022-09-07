Об этом для 24 канала рассказал Михаил Макарук – общественный деятель, военнослужащий ВСУ и представитель InformNapalm. Он в прямом эфире показал российское оружие.

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"Ребята из ССО достали такую штуку у так называемого "русского спецназа". Это называется АС "Вал". Военные сказали, что это вещь интересная и бестолковая. Патроны к этому оружию найти довольно трудно. Это больше понравится людям, которые любят компьютерные игры как "Сталкер". То есть любят уникальное и красивое", – сказал Макарук.

"Эталонное" оружие

Военный объяснил, что АС "Вал" – это специальная снайперская винтовка для спецподразделений. Ее используют спецподразделения россии. В частности, гру.

Они очень любят ее. Это их эталонное оружие. Оно никогда не было на вооружении в ВСУ. Массовое производство началось в 1991 году. Активно использовали эту винтовку в Чечне,

– объяснил Макарук.

ССО уничтожают российский спецназ

Другое оружие, которое показал Макарук, называется "Печениг". Это российская модификация пулемета ПКМ с российской штатной оптикой. Военный отметил, что здесь стоит маркировка с серпом и молотом, хотя пулемет был изготовлен в 2002 году.

"Наши специалисты ССО говорят, что это тот же ПКМ. Неизвестно, чем он толком отличается, но он "модный". Если же сравнить его с американскими пулеметами, которые передают Украине, то это как сравнить "Запорожец" и Tesla. Конечно, Tesla – это американские пулеметы, которые передают нам", – сказал Макарук.



Макарук показывает "Печениг" / Скриншот 24 канала

Он отметил, что это тоже было оружие российского спецназа. Дальше винтовку будут исследовать специалисты.

По словам Макарука, российский спецназ из разных регионов страны-оккупанта вовлечен в войну. Однако наши ССО уничтожают его.

"Всегда пытаются возвеличить российский спецназ, но наши ребята из ВСУ, ССО делают с ними, что захотят. Ну, простите, какой спецназ может потерять элитную винтовку", – подчеркнул Макарук.

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Качественное оружие

Из трофейных вещей ВСУ и ССО всегда уважают, как рассказал Макарук, "добрую суровую классику". Это РПГ-7.



РПГ-7 / Скриншот 24 канала

"В периодах между первой и второй войной за независимость республики Ичкерия россияне призывали сдавать оружие. За это обещали деньги. Чеченцы дальновидные и сдавали разный хлам. Они варили (патрон становится непригодным, когда попадает в кипяток) и сдавали патроны, но их старейшины строго запретили сдавать РПГ-7. Это качественное и хорошее оружие", – объяснил Макарук.

Он добавил, что в ВСУ, в отличие от этой советской модели, есть американские РПГ-7.

Обратите внимание – полное интервью с Михаилом Макаруком: смотрите видео