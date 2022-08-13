Про це 24 каналу розповів військовий та громадський активіст Євген Карась. За його словами, 70% – 80% техніки, яка перебуває в деяких новостворених бригадах ЗСУ, – трофейна.

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Як тільки атакуємо – швидко здобуваємо трофеї

На початку повномасштабного вторгнення українські військові масово збирали трофеї. Тоді ЗСУ отримали нові БМП, БМД (бойова машина десанту – 24 канал), танки і навіть зенітні ракетні комплекси.

Карась пригадав, як на початку війни Сумська тероборона знайшла один ЗРК "Тор". Військові ЗСУ поїхали забирати трофей, а знайшли цілих два "Тори". Вони були новенькі та з повним боєкомплектом.

Зараз окупанти не ходять масово колонами по всій Україні, але захисники й досі здобувають трофеї. Все завдяки поганій підготовці особового складу окупантів: як тільки українці атакують – росіяни тікають.

Низький рівень підготовки наявного особового складу, деморалізація, боязнь прямих боїв призводить до того, що, коли наші війська наступають десь, то вони швидко здобувають трофеї. Не здивуюсь, якщо частину техніки росіяни просто кидають і тікають, – наголошує Карась.

Зараз техніки в окупантів дещо менше, і вони почали її цінувати. Однак, як тільки в ЗСУ є можливість наступати, то дуже швидко вдається вихопити трофейну техніку.

Карась про трофейну техніку від окупантів: дивіться відео

Додамо, українські військові оригінально придумали, що робити зі знищеною російською технікою. Вони продають уламки російського гелікоптера Мі-28Н "Нічний мисливець". Усі кошти підуть на потреби ЗСУ.