Про це 24 каналу розповів громадський діяч та керівник військового напрямку Благодійного фонду Сергія Притули" Роман Сініцин. За його словами, частину екіпажу знищили під час бою.

Важливо Війська ППО України знищили ворожий штурмовик і чотири БПЛА

Бурят був дуже переляканим

Ворожий танк був більш-менш цілий, але закритий. Військові розуміли, що всередині хтось перебуває. Але окупант тихесенько сидів, намагаючись все перечекати. Згодом ворожий танк перевезли на тилові позиції, де почали пропонувати загарбнику нарешті відкрити люк.

Відтягнули танк з поля бою подалі на тилові позиції і почали розбиратися, як викурити окупанта, який сидів в танку. На пропозицію, що ми зараз кинемо гранату, з люка виліз живий, неушкоджений, але дуже переляканий бурят. Його потім здали в СБУ, – зазначив Сініцин.

Фонд Сергія Притули, окрім основних проєктів, допомагає конкретним підрозділам відновлювати трофейну техніку. Наразі вдалося відремонтувати 2 танки, а на черзі – ще броньовані машини та інші трофеї.

Він додав, що Збройні Сили продовжують захоплювати велику кількість трофейної техніки – тут і танки, і броньовані машини, і засоби ППО тощо.

Сініцин про переляканого бурята та трофейну техніку: дивіться відео

Додамо, за словами військового Євгена Карася, з початку повномасштабного вторгнення українські військові захопили величезну кількість трофейної техніки. Деякі нові бригади ЗСУ комплектують на 70% – 80% з трофейної техніки.