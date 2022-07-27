російські окупанти у війні проти України покладають всі свої надії на велику вогневу перевагу. У ворога є великі запаси радянської зброї, але ніхто б не міг подумати, що росіяни користуються абсолютно усім радянським.

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"технології" російських окупантів

Час від часу наші розвідники показували речі, які їм вдавалося захопити у російських окупантів. Серед них часто траплялися старі карти, які випускалися ще в радянські часи. Як виявилося, цей мотлох був дуже поширеною практикою для росіян, з його допомогою вони збиралися орієнтуватися на місцевості.

Секретар РНБО Олексій Данілов показав одну з таких карт російських окупантів журналістам.

Планшети, смартфони, Google Maps? Ні, не чули. Трофейна військова карта росіян 80-х років. російські "технології» вражають,

– написав Данілов у своєму твітері.

росіяни користуються старими картами / Фото з твітера Олексія Данілова

Війна росії з Україною: останні новини

Втрати росіян у війні проти України просто шаленими. Кількість вбитих та поранених окупантів вже могла сягнути позначки у 125 тисяч.

Великий друг України Борис Джонсон може стати генсеком НАТО. У такому разі крах Путіна буде дуже швидким.

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