Відео, як цілий літак навантажений загиблими військовими прямує до туви, з'явилось в інтернеті. Раніше в соцмережах була інформація, що на російських кладовищах не вистачає місць через велику кількість поховань.

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На відео – десятки дерев'яних коробок

На відео видно, що у транспортному літаку – десятки великих дерев'яних коробок, зафіксованих ланцюгами. Біля них сидять військові у російській формі. В інформації до відео мовиться, що літак прямує до туви – одного з найбідніших російських регіонів.

Цілий літак загиблих російських військових / Відео ХС Харьков:

путін навмисне посилає на війну росіян неслов'янського походження

Зазначимо, раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що владімір путін навмисне посилає на війну в Україну військових неслов'янського походження. Зокрема, дуже багато серед загиблих окупантів саме тувинців. Аналітики вважають, що це може спричинити опір у тій же туві або бурятії.

В росії окупантів ховають у старі могили

Тим часом у російських соцмережах пишуть про дивні випадки на кладовищах. Так на місцях старих могил ховають так званих "героїв другої армії світу". Адміністрації цвинтарів запевняють, що мають на це всі дозволи.

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Втрати ворога у війні в Україні: останні новини

Видання The Economist стверджує, що росія могла втратити в Україні до 125 тисяч осіб вбитими та пораненими.

Згідно з повідомленнями українського Генштабу, ЗСУ з 24 лютого до 27 липня знищили 40 070 ворогів. З них 200 – лише за останню добу.

Військовий експерт Олексій Копитько зауважив, що в російських містах все більше помітна велика кількість поранених військових – особливо, з ампутаціями.

Ймовірно, що керівництво держави-агресорки готує ґрунт для масової мобілізації.

Дивіться у відео – експерт про кризу для російської армії: