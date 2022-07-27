У соцмережах росіяни масово скаржаться на те, що без дозволу на могилах їхніх родичів ховають загиблих у "спецоперації".

До теми Тисячі безногих не стали на заваді: кремль готує ґрунт для масової мобілізації

у Росії окупантів ховають у старі могили

До прикладу, у російських пабліках розповідають історію, як такий собі Ніколай прийшов на місце родинного заховання та побачив, що там залишилась лише могила його матері. А на місці могили батька у липні поховали "героя росії".

Виявилось, що адміністрація цього кладовища руйнує могили 15-річної давності та старіші, а на їхньому місці ховають російських військовослужбовців. При цьому в адміністрації запевняють, що мають усі дозволи на те, щоб ховати нові тіла у вже існуючі могили.

Крім цього, на кладовищах є окремі місця зі свіжими ямами, які призначені виключно для окупантів.

Ще не всі тіла поїхали додому, а ховати вже немає де

Жителі росії переймаються, що звичайних громадян немає де ховати і їх непокоїть, що без згоди на могилах їхніх рідних ховають чужих людей. Вони не можуть зрозуміти, це "кладовищ так мало чи загиблих так багато".

Хочемо їх запевнити у тому, що загиблих окупантів у війні росії проти України справді дуже багато. ЗСУ ліквідували вже понад 40 тисяч окупантів. Це лише приблизні підрахунки, оскільки їх важко вести під час активних бойових дій.

При цьому додому поїхала лише невелика частина мертвих загарбників, оскільки росія не поспішає забирати тіла. До прикладу, у Куп'янську на Харківщині морг переповнений тілами російських військових.

Втрати ворога станом на ранок 27 липня

Зауважимо, що від 24 лютого загальні втрати росії у війні проти України склали:

особового складу – 40 070 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1738 (+1) одиниць;

бойових броньованих машин – 3971 (+12) одиниць;

артилерійських систем – 883 (+3) одиниць;

РСЗВ – 258 одиниць;

засоби ППО – 117 одиниць;

літаків – 222 одиниць;

гелікоптерів – 190 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 726 (+4),

крилаті ракети – 174,

кораблі /катери – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2847 (+12) одиниць;

спеціальна техніка – 75.

До теми – у російських глибинках зупинили виплати за народження дітей: дивіться відео