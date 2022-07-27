россияне массово жалуются в соцсетях о том, что на могилах их родственников без разрешения хоронят погибших в спецоперации.

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В россии оккупантов хоронят в старые могилы

К примеру, в русских пабликах рассказывают историю, как некий Николай пришел на место семейного захоронения и увидел, что там осталась только могила его матери. А на месте могилы отца в июле похоронили "героя россии".

Оказалось, что администрация этого кладбища разрушает могилы 15-летней давности и старше, а на их месте хоронят российских военнослужащих. При этом в администрации уверяют, что имеют все разрешения на то, чтобы хоронить новых умерших в уже существующие могилы.

Кроме этого, на кладбищах есть отдельные места со свежими ямами, предназначенные исключительно для оккупантов.

Еще не все тела уехали домой, а хоронить уже негде

Жители россии переживают, что обычных граждан негде хоронить и их беспокоит, что на могилах их родных без разрешения хоронят чужих людей. Они не могут понять, это "кладбищ так мало или погибших так много".

Хотим их заверить: погибших оккупантов в войне россии против Украины действительно очень много . ВСУ ликвидировали уже более 40 тысяч захватчиков. Это лишь приблизительные подсчеты.

При этом домой уехала лишь небольшая часть мертвых захватчиков, поскольку россия не спешит забирать остальных. К примеру, в Купянске в Харьковской области морг переполнен телами российских военных.

Потери врага по состоянию на утро 27 июля

Отметим, что с 24 февраля общие потери россии в войне против Украины составили:

личного состава – 40 070 (+200) человек ликвидировано;

танков – 1738 (+1) единиц;

боевых бронированных машин – 3971 (+12) единиц;

артиллерийских систем – 883 (+3) единиц;

РСЗО – 258 единиц;

средства ПВО – 117 единиц;

самолетов – 222 единиц;

вертолетов – 190 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 726 (+4),

крылатые ракеты – 174,

корабли/катера – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2847 (+12) единиц;

специальная техника – 75.

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