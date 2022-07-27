Лише за минулу добу, 26 липня, ракетно-артилерійські підрозділи Півдня виконали понад 150 вогневих завдань.

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Окупанти втратили багато техніки та склад боєприпасів

ЗСУ вдалося закріпити вогневий контроль над транспортними артеріями на окупованих територіях.

Крім цього, окупанти втратили:

щонайменше 51 живої сили,

2 гаубиці "Мста-Б",

4 одиниці броньованої та автомобільної техніки,

склад боєприпасів у Солдатському.

Загальні втрати ворога

Зауважимо, що ЗСУ ліквідували вже понад 40 тисяч росіян. Загалом від 24 лютого загальні втрати росії у війні проти України склали:

особового складу – 40 070 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1738 (+1) одиниць;

бойових броньованих машин – 3971 (+12) одиниць;

артилерійських систем – 883 (+3) одиниць;

РСЗВ – 258 одиниць;

засоби ППО – 117 одиниць;

літаків – 222 одиниць;

гелікоптерів – 190 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 726 (+4),

крилаті ракети – 174,

кораблі /катери – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2847 (+12) одиниць;

спеціальна техніка – 75.

Місця на російських кладовищах заповнені. Жителі росії вже скаржаться, що звичайних громадян немає де ховати, а на старих могилах їхніх рідних ховають загиблих у "спецоперації".

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