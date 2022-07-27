Только за минувшие сутки, 26 июля, ракетно-артиллерийские подразделения Юга выполнили более 150 огневых задач.
По теме Потерялись на местности: в ОК "Юг" рассказали детали самоликвидации Ка-52 россиян
оккупанты потеряли много техники и склад боеприпасов
ВСУ удалось закрепить огневой контроль над транспортными артериями на оккупированных территориях.
Кроме этого, оккупанты потеряли:
- по меньшей мере 51 живой силы,
- 2 гаубицы "Мста-Б",
- 4 единицы бронированной и автомобильной техники,
- склад боеприпасов в Солдатском.
Общие потери врага
Заметим, что ВСУ ликвидировали более 40 тысяч россиян. В целом от 24 февраля общие потери россии в войне против Украины составили:
- личного состава – 40 070 (+200) человек ликвидировано;
- танков – 1738 (+1) единиц;
- боевых бронированных машин – 3971 (+12) единиц;
- артиллерийских систем – 883 (+3) единиц;
- РСЗО – 258 единиц;
- средства ПВО – 117 единиц;
- самолетов – 222 единиц;
- вертолетов – 190 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 726 (+4),
- крылатые ракеты – 174,
- корабли/катера – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2847 (+12) единиц;
- специальная техника – 75.
Места на российских кладбищах заполнены. Жители россии уже жалуются, что обычных граждан негде хоронить, а на старых могилах их родных хоронят погибших в "спецоперации".
На тему – реакция ОП на обстрел Антоновского моста: смотрите видео