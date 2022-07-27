Инцидент произошел на 27 июля. О нем 24 каналу рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Это действительно была определенная дезориентация воздушных сил врага на местности. Они пытались нанести удар по нашим позициям, но растерялись на широких херсонских степях и ударили по своим", - сообщила спикер.

Жест доброй воли

По словам Гуменюк, оккупанты понимают, что Украина успешно наносит авиационные удары. Накануне наши военные мощно ударили по опорным пунктам врага в то время, как он пытлася подтянуть силы.

россияне потому и приготовили ПЗРК и применили его. В результате имеем очередной "жест доброй воли", которым они лишились одной "птички",

– сказала Гуменюк.

Что произошло с Антоновским мостом

26 июля Вооруженные Силы Украины ударили по важному для оккупантов Антоновскому мосту. Пока трудно определить в каком он состоянии. Гуменюк назвала удар филигранным.

"Сейчас можем сказать, что не разрушаем инфраструктуру родной страны, а разрушаем планы врага. Поэтому этот удар и называется филигранным, поскольку несет определенные повреждения, но не настолько критичен, чтобы использовать его против нас", - подчеркнула спикер.

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