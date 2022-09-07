У такий спосіб наші бійці переграли генштаб росії. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Яка ситуація на Харківському напрямку

Так, на Харківщині залишилися вагнерівці, бійці загонів поліції спецпризначення (СОБР) та мобілізовані з тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей. Така "збірна солянка" свідчить про те, що у росіян "туго з резервами".

На думку Жданова, наразі на Харківщині українські Збройні Сили здійснюють окремі контрнаступальні дії на різних ділянках оперативного напрямку. Втім, це не наступ.

Так, ми пішли доволі широким фронтом – від траси М-03 до Балаклеї включно у напрямку Куп'янська, але це ділянка фронту, а не увесь,

– зауважив військовий експерт.

Окупанти тікають з позицій

За словами Жданова, учора росіяни "покидали все" та тікали зі своїх позицій. Так, українські захисники заходили на порожні позиції, залишились тільки ті, хто хотів здатися у полон.

Натомість генштаб росії у своїх оперативних зведеннях жодного слова не говорить про те, що реально відбувається на Херсонському та Харківському напрямках. В окупантів "все гаразд – вони наступають, втрат немає".

На думку Жданова, росіяни не розуміють, як реагувати на контрнаступ української армії. Вони звикли, що "завжди перемагають та йдуть уперед".

Перший шок для них був, коли ми їх зупинили та їм довелося переходити до оборони. А другий шок у них наступає, коли ми починаємо контрнаступальні дії, навіть на окремих напрямках,

– розповів військовий експерт.

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