Таким образом наши бойцы переиграли генштаб россии. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Обратите внимание Это 20 тысяч смертников, – военный эксперт рассказал, куда россияне перекидывают свои резервы

Какая ситуация на Харьковском направлении

Так, в Харьковской области остались вагнеровцы, бойцы отрядов полиции спецназначения (СОБР) и мобилизованные из временно оккупированных Донецкой и Луганской областей. Такая "сборная солянка" свидетельствует о том, что у россиян "туго с резервами".

По мнению Жданова, сейчас в Харьковской области украинские Вооруженные Силы осуществляют отдельные контрнаступательные действия на разных участках оперативного направления. Впрочем, это не наступление.

Да, мы пошли довольно широким фронтом – от трассы М-03 до Балаклеи включительно в направлении Купянска, но это участок фронта, а не весь,

– заметил военный эксперт.

Оккупанты убегают с позиций

По словам Жданова, вчера россияне "оставляли все" и убегали со своих позиций. Так, украинские защитники заходили на пустые позиции, остались только те, кто хотел сдаться в плен.

Генштаб же россии в своих оперативных сводках ни слова не говорит о том, что реально происходит на Херсонском и Харьковском направлениях. У оккупантов "все хорошо – они наступают, потерь нет".

По мнению Жданова, россияне не понимают, как реагировать на контрнаступление украинской армии. Они привыкли, что "всегда побеждают и уходят вперед".

Первый шок для них был, когда мы остановили их и им пришлось переходить к обороне. А второй шок у них наступает, когда мы начинаем контрнаступательные действия, даже на отдельных направлениях,

– рассказал военный эксперт.

Жданов прокомментировал контрнаступление ВСУ: смотрите видео

Контрнаступление ВСУ: последние новости